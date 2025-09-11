Стороны обсуждают, как адаптировать украинский опыт в польском государстве, добавил премьер республики

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Польша немедленно приступит к сотрудничеству с Украиной по созданию противодроновых систем. Об этом заявил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск после заседания Совета национальной безопасности.

"Мы будем также тесно взаимодействовать с Украиной в контексте противодроновых систем. <...> Я с удовлетворением принял предложение Владимира Зеленского, с которым я вчера разговаривал по телефону", - рассказал Туск на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info. "Я уже разговаривал о технических деталях. Сегодня в Киев направился министр [иностранных дел Радослав] Сикорский, во вторник туда отправится вице-премьер, [министр национальной обороны Владислав] Косиняк-Камыш, а прямо сейчас те, кто знают этот предмет лучше всех, специалисты, в том числе военные, разговаривают о том, как адаптировать украинский опыт в Польше", - добавил он.