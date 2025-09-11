В Ереване заявили, что конституционные изменения не связаны с требованиями Баку

Президент Армении Ваагн Хачатурян напомнил, что правительство республики намеревалось поменять конституцию после прихода к власти в 2018 году

ЕРЕВАН, 11 сентября. /ТАСС/. Конституционные изменения, инициирование действующими армянскими властями, не связаны с требованиями Азербайджана к Армении. Об этом заявил президент Армении Ваагн Хачатурян в интервью RTVI.

"Нет, это не касается к требованиям [президента Азербайджана Ильхама] Алиева, это не касается", - сказал он.

Хачатурян напомнил, что правительство Армении намеревалось поменять конституцию после прихода к власти в 2018 году. "Вообще, желания власти были до этого, до всех этих событий, изменить конституцию - я имею в виду власти, которые пришли к власти после 2018 года, - об этом разговор шел именно после этого сразу, и даже была образована комиссия, люди начали работать, обсуждать. Это не связано с мирным договором [с Азербайджаном], без этого - просто нам нужно было именно изменить конституцию <...>. В принципе, эта конституция была создана вообще-то, по идее, для одного человека - премьер-министра", - сказал Хачатурян.

По его словам, это не было сделано из-за войны вокруг Нагорного Карабаха осенью 2020 года и последующих событий.

Президент подчеркнул, что даже при большом желании действующие власти Армении не смогут внести изменения в конституцию до очередных парламентских выборов, запланированных на июнь 2026 года, поскольку не успеют организовать референдум и другие связанные с этим процессы.

Ранее Азербайджан заявлял, что готов окончательно подписать мирный договор с Арменией после того, как из ее конституции будет исключена ссылка на Декларацию независимости, в которой содержится пункт о Карабахе. Власти Армении уже заявляли, что готовят новую конституцию. С их слов, она будет готова к парламентским выборам 2026 года.