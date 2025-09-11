Первый заместитель американского госсекретаря Кристофер Ландау также попросил всех информировать о таких комментариях, чтобы Госдеп "мог защитить американцев"

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Администрация США пригрозила гражданам других государств возможным введением визовых ограничений за неуважительные сообщения в соцсетях об убийстве американского политического активиста Чарли Кирка.

"В свете совершенного вчера ужасающего убийства ведущего политического деятеля я хочу подчеркнуть, что иностранцев, которые прославляют насилие и ненависть, не ждут в нашей стране. У меня вызвало отвращение то, что некоторые в соцсетях одобряют, оправдывают или высмеивают произошедшее, и я поручил нашим консульским работникам принять надлежащие меры", - написал в X первый заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау.

Ландау также попросил всех информировать его "о таких комментариях со стороны иностранцев", чтобы Госдеп "мог защитить американцев".