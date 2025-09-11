Турция "неоднократно и настойчиво подчеркивала опасность разрастания войны", указал глава МИД

РИМ, 11 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан считает необходимым продолжить переговоры по Украине с того этапа, на котором они остановились. Такое мнение он выразил на пресс-конференции со своим итальянским коллегой Антонио Таяни.

"Переговоры о мире и о прекращении огня должны возобновиться с той точки, где они были прерваны. Турция и Италия едины во мнении о необходимости немедленного прекращения этой войны. Я обсуждал это с моим уважаемым коллегой. Это не только угрожает региональной безопасности, но и представляет серьезную угрозу глобальной безопасности. С самого начала мы неоднократно и настойчиво подчеркивали опасность разрастания войны и необходимость ее немедленного прекращения", - сказал Фидан.

По его словам, о наличии риска распространения конфликта на другие страны свидетельствует инцидент с нарушением воздушного пространства Польши.

"В связи с нарушением воздушного пространства в Польше состоялась внеочередная встреча с постоянными представителями НАТО в рамках четвертой статьи. На ней постпреды государств - членов НАТО подробно обсудили этот вопрос. Надеюсь, что подобное больше никогда не повторится. Мы подчеркивали, что один из самых серьезных рисков этой войны, начавшейся три с половиной года назад, - риск ее распространения, и это необходимо немедленно прекратить", - отметил Фидан.

Говоря о готовности Турции содействовать мирному процессу между РФ и Украиной, Фидан напомнил, что ранее республика "внесла конкретный вклад, организовав прямые переговоры между сторонами".

"Мы готовы и в дальнейшем оказывать содействие и прилагать все усилия для прекращения войны", - отметил он.