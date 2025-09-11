Кобахидзе: участники протестов в Тбилиси финансируются зарубежными спецслужбами

Протестующие "утратили всякую идентичность" и их надо спасать, указал премьер республики

ТБИЛИСИ, 11 сентября. /ТАСС/. Протестующие в Тбилиси у избирательного штаба мэра столицы Кахи Каладзе финансируются зарубежными спецслужбами. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Эти люди, которые ходят к штабу, кто-то напрямую, кто-то нет, кто-то даже не знает об этом, управляются спецслужбами. Все это напрямую финансируется зарубежными спецслужбами", - заявил Каладзе в эфире телеканала Imedi.

Как отметил Каладзе, это трагическое явление, участники протестов "утратили всякую идентичность" и их, в конечном итоге, надо спасать - кто-то нуждается в лечении, кто-то в психотерапии. Премьер подчеркнул, что ежедневные протесты, которые более полугода проходят у парламента Грузии, когда незначительное число людей перекрывает проспект Руставели, рано или поздно придется завершить так, что они больше не повторятся.

В последние дни в центре Тбилиси у штаба Каладзе, который баллотируется на третий срок на муниципальных выборах 4 октября, проходят протесты. 8 сентября у штаба случилась драка протестующих со сторонниками правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия". Ежедневные протесты у парламента продолжаются с конца 2024 года. После того, как в декабре массовые демонстрации прекратились, незначительное число людей продолжает ежедневно устраивать митинги у парламента.