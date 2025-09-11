Дипломатический советник президента Анвар Гаргаш сообщил, что шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян намерен также "утвердить концепцию общей судьбы"

ДУБАЙ, 11 сентября. /ТАСС/. Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян посещает страны Персидского залива, чтобы скоординировать позиции после израильского удара по Катару. Об этом сообщил дипломатический советник президента Анвар Гаргаш.

"Агрессия Израиля против Катара подчеркивает сложную обстановку в регионе. Президент отправился в турне по странам Персидского залива с твердой решимостью укрепить координацию и сотрудничество, а также утвердить концепцию общей судьбы", - написал дипломат на своей странице в X.

Мухаммед бен Заид Аль Нахайян стал первым главой государства, который посетил Катар после израильской атаки. Накануне он провел переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. После этого президент ОАЭ отправился в Бахрейн и Оман. 14 сентября в Дохе начнется внеочередной саммит арабских и исламских стран, участники которого обсудят нападение на Катар.

11 сентября Министерство иностранных дел ОАЭ осудило "агрессивные" высказывания премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в адрес Катара. Согласно заявлению ведомства, израильская атака стала нападением на "коллективную систему безопасности Персидского залива".

9 сентября Израиль нанес удары по членам руководства радикального палестинского движения ХАМАС, находившимся в Дохе. По данным МВД эмирата, в результате удара погиб сотрудник сил безопасности, еще несколько человек получили ранения. ХАМАС опроверг появившиеся ранее в СМИ сообщения о гибели членов своей переговорной делегации, признав, что жертвами нападения стали шесть человек, включая сына одного из лидеров движения в секторе Газа Халиля аль-Хейи, а также сотрудника катарских сил безопасности.