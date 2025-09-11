Ги Меттан считает, что целью провокации является оказание давления на президента США Дональда Трампа, "чтобы он ввел санкции против России"

ЖЕНЕВА, 12 сентября. /ТАСС/. Инцидент с проникновением в воздушное пространство Польши ряда беспилотников может быть очередной провокацией Украины, организованной при поддержке ряда западных спецслужб. Такое мнение ТАСС выразил швейцарский политик, депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан.

"Посмотрим, что покажет расследование, но есть большая вероятность, что это новая провокация Украины, организованная в сотрудничестве с некоторыми западными спецслужбами", - пояснил политик в ответ на запрос ТАСС прокомментировать ситуацию.

По его мнению, цель данной провокации "заключается в оказании давления на [президента США] Дональда Трампа, чтобы он ввел санкции против России". Он считает, что эта акция также нацелена на то, чтобы вынудить европейскую общественность продолжать "поддерживать военные усилия Украины и отвлечь от внутренних проблем европейских стран в момент, когда самые ярые сторонники Украины переживают кризис". Меттан обратил внимание, что инцидент произошел как раз в разгар "политического кризиса во Франции, социального кризиса в Великобритании и экономического кризиса в Германии".

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. По словам премьер-министра Дональда Туска, в ночь с 9 на 10 сентября зафиксировали 19 нарушений воздушного пространства. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса.

Как заявили в российском Минобороны, ВС РФ в ночь с 9 на 10 сентября нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. В МО России заявили, что готовы к консультациям с польской стороной "по данной теме".