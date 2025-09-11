Владимиру Липаеву сообщили, что Бухарест "осуждает нарушение воздушного пространства" якобы российскими беспилотниками

БУХАРЕСТ, 12 сентября. /ТАСС/. Посол РФ в Румынии Владимир Липаев был вызван в МИД в связи с инцидентом, связанным с нарушением воздушного пространства Польши БПЛА в ночь с 9 на 10 сентября. Об этом говорится в сообщении, распространенном румынским внешнеполитическим ведомством.

В МИД Румынии Липаеву сообщили, что Бухарест "осуждает нарушение воздушного пространства Польши" якобы российскими беспилотниками.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. По словам премьер-министра Дональда Туска, в ночь на 10 сентября было зафиксировано 19 нарушений воздушного пространства. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации участников альянса.

Как заявили в российском Минобороны, Вооруженные силы РФ в ночь на 10 сентября нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Объекты для поражения на территории Польши не планировались.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее выразила уверенность, что у Польши нет доказательств о якобы атаке российских беспилотников, объяснив действия Польши тем, что стране "нужно поддерживать русофобию на плаву".