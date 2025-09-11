Шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что "нынешние лидеры Израиля высокомерны и считают, что они пользуются безнаказанностью"

ООН, 12 сентября. /ТАСС/. Глава правительства Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху использует "постыдные оправдания" для атаки на Доху, и обвинил израильское руководство в высокомерии и вере в собственную безнаказанность.

Премьер провел параллель с переговорами с "Талибаном", у которого также было политическое бюро в Дохе. "И этот канал привел к достижению соглашения по Афганистану, которое положило конец войне. На протяжении этих лет США ни разу не наносили ударов по переговорщикам", - сказал Аль Тани на заседании Совета Безопасности ООН, отметив успех усилий, предпринятых в сотрудничестве с администрацией президента США Дональда Трампа.

"Это тот подход, который мы проводим. Это тот подход, который премьер-министр Израиля пытается исказить", - добавил он. По его словам, "продолжающиеся нарушения международного права и поведение, подрывающее все ценности, доказывают лишь одно: нынешние лидеры Израиля высокомерны и считают, что они пользуются безнаказанностью".

Аль Тани также заявил, что, помимо "геноцида в Газе и беспрецедентной гуманитарной катастрофы", Израиль теперь "подрывает стабильность всего региона".