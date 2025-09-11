Постпред при ООН: Израиль принял предложение США о прекращении огня в Газе

ХАМАС отказывается от прекращения боевых действий, заявил Дани Данон

ООН, 12 сентября. /ТАСС/. Израиль принял предложение Вашингтона о прекращении огня в секторе Газа. Об этом заявил постоянный представитель еврейского государства при ООН Дани Данон.

"Израиль согласился на предложение президента [США Дональда] Трампа о прекращении огня. Мы готовы прекратить боевые действия, но ХАМАС отказывается", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН, созванном в связи с ударом Израиля по Дохе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее призвал жителей сектора Газа избавиться от власти ХАМАС и согласиться на мирное предложение, выдвинутое президентом Трампом.

7 сентября Трамп сообщил, что потребовал от ХАМАС принять его условия урегулирования конфликта в секторе Газа, и подчеркнул, что это "последнее предупреждение". По информации саудовского телеканала Al Hadath, Трамп потребовал от ХАМАС освободить всех заложников и передать Израилю тела погибших пленных в течение 48 часов с момента вступления в силу будущего соглашения о прекращении огня. Предложение американского президента включает также "личные гарантии" того, что переговоры об окончательном прекращении боевых действий в секторе начнутся сразу же после перемирия, которое будет действовать 60 дней с возможностью продления.

9 сентября в Дохе произошла серия взрывов. Вскоре после этого пресс-служба армии Израиля сообщила, что военные при поддержке Службы общей безопасности и с участием ВВС нанесли удары по представителям ХАМАС.