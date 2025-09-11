При этом полиция получила более 200 наводок от граждан, говорится в сообщении Департамента общественной безопасности штата Юта

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Убийца консервативного активиста Чарли Кирка остается на свободе спустя более чем сутки после совершения преступления, несмотря на то, что полиция получила более 200 наводок от граждан. Об этом говорится в заявлении Департамента общественной безопасности штата Юта.

Полиция заявляет, что расследует "множество зацепок", однако это пока не привело к поимке или идентификации подозреваемого.

Чарли Кирк, известный консервативный деятель и основатель организации Turning Point USA, был застрелен в среду в штате Юта. Губернатор штата Спенсер Кокс назвал это убийство политическим. Вице-президент США Джей Ди Вэнс лично сопроводит гроб с телом Кирка и его семью в Аризону.