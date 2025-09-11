Это связано с учениями "Запад-2025"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Польша в полночь по местному времени (01:00 мск) закрыла все погранпереходы на границе с Белоруссией, которые до этого момента продолжали работать. Об этом заявил глава МВД республики Марчин Кервиньский на единственном работавшем до этого пассажирском пункте пропуска в Тересполе.

"В полночь мы закрыли движение на границе с Белоруссией. Это связано с учениями "Запад-2025", - сказал министр на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info. "Движение будет возобновлено, но только тогда, когда мы будем уверены, что безопасность поляков была гарантирована. С точки зрения экономики, мы постараемся, чтобы движение на границе возобновилось как можно скорее", - добавил он.

Помимо пункта пропуска в Тересполе, движение через польско-белорусскую границу прекращается на КПП для грузового транспорта "Кукурыки" - "Козловичи", а также на трех погранпереходах на железной дороге - "Кузница Белостоцкая" - Гродно", "Семянувка" - "Свислочь", "Тересполь" - "Брест".

9 сентября польский премьер Дональд Туск объявил о закрытии границы с Белоруссией в ночь с 11 на 12 сентября в связи с началом белорусско-российских учений "Запад-2025". На следующий день Кервиньский подписал соответствующее распоряжение. Согласно ему, мера касается обоих направлений - въезда и выезда - как для людей, так и для грузового автомобильного и железнодорожного транспорта и будет действовать "до дальнейшего уведомления". В МИД Белоруссии назвали это решение Варшавы безосновательным и антинародным. В свою очередь, в МИД РФ призвали Польшу задуматься о последствиях закрытия границы с Белоруссией и пересмотреть принятое решение в кратчайшие сроки.