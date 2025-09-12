Экс-президент не будет арестован немедленно, а лишь в том случае, если все попытки добиться отмены или пересмотра приговора окончатся для него безрезультатно

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 сентября. /ТАСС/. Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару, которого ранее Федеральный верховный суд республики приговорил к более чем 27 годам тюремного заключения за участие в попытке государственного переворота, может обжаловать данное решение и только в случае отказа будет помещен в тюрьму. Об этом сообщил телеканал CNN Brasil.

Он напомнил, что экс-лидер даже после вынесения приговора имеет право обжаловать обвинительный вердикт. Это означает, что Болсонару не будет арестован немедленно, а лишь в том случае, если все попытки добиться отмены или пересмотра приговора окончатся для него безрезультатно.

Как ранее отметила бразильская газета O Globo, в совокупности бывший президент признан виновным за "попытку государственного переворота, создание преступной организации", а также за насильственный подрыв верховенства закона. В соответствии с материалами дела Болсонару и его окружение, в том числе несколько военных, хотели сорвать вступление в должность действующего главы государства Луиса Инасиу Лулы да Силвы и в конце 2022 года готовили попытку переворота. Одним из обсуждаемых заговорщиками планов была операция Punhal Verde e Amarelo ("Желто-зеленый кинжал"), в соответствии с которой предполагалось убийство избранного лидера, вице-президента Бразилии Жералду Алкмина и судьи Федерального верховного суда республики Алешандри ди Морайса.

При этом до инаугурации Лулы да Силвы попытки переворота совершено не было. В то же время в январе 2023 года, уже после его вступления в должность, в бразильской столице сторонники Болсонару устроили беспорядки и попытались захватить правительственные здания. По оценке властей, в погромах участвовали около 5 тыс. человек, более 1,4 тыс. были задержаны.