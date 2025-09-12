На них изображен человек в черной толстовке, синих джинсах и кепке, за его спиной черный рюкзак

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Департамент общественной безопасности штата Юта обнародовал четыре новых изображения человека, который, по версии следователей, может быть причастен к убийству американского правого активиста Чарли Кирка.

Первые два снимка подозреваемого были опубликованы 11 сентября отделением ФБР в Солт-Лейк-Сити (штат Юта).

"Мы публикуем дополнительные фотографии человека, представляющего интерес для следствия в связи с убийством Чарли Кирка", - говорится в сообщении департамента в X. К посту прикреплены четыре фотографии. На них изображен мужчина в черной толстовке, синих джинсах и кепке, за его спиной черный рюкзак.

В 31-летнего Кирка стреляли в среду во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником президента США Дональда Трампа и, согласно оценке агентства Associated Press, внес значительный вклад в победу последнего на прошедших президентских выборах. Кроме того, Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине.