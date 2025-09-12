Внешнеполитическое ведомство сообщило о готовности защищать суверенитет страны от агрессии и попыток вмешательства

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 сентября. /ТАСС/. Заявления госсекретаря США Марко Рубио о возможном принятии мер против Бразилии после того, как экс-лидера южноамериканской республики Жаира Болсонару приговорили к более чем 27 годам тюремного заключения, не снизят решимости страны бороться за свой суверенитет и не запугают ее руководство. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел.

"Угрозы, подобные тем, которые озвучил сегодня госсекретарь США Марко Рубио <...>, не запугают нашу демократию", - отмечается в документе.

Как подчеркнули в ведомстве, приговор Болсонару свидетельствует о том, что "бразильские демократические институты дали свой ответ на [попытки государственного] переворота". "Мы продолжим защищать суверенитет страны от агрессии и попыток вмешательства, откуда бы они ни пришли", - говорится в тексте.

Ранее Рубио назвал признание вины Болсонару "преследованием по политическим мотивам". Он также пообещал, что США "дадут надлежащий ответ" на решение Федерального верховного суда Бразилии.

Болсонару и его сторонников признали виновными в заговоре с целью не допустить прихода к власти действующего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в январе 2023 года. Экс-президент получил наказание в виде 27 лет и 3 месяцев тюремного заключения.

Об обвинении

В соответствии с материалами дела заговорщики готовили попытку переворота в конце 2022 года - спустя три дня после вручения избранному лидеру страны удостоверения 39-го президента республики. Одним из обсуждаемых ими планов была операция Punhal Verde e Amarelo ("Желто-зеленый кинжал"), в соответствии с которой предполагалось убийство Лулы да Силвы, избранного вице-президента Бразилии Жералду Алкмина и судьи STF Алешандри ди Морайса.

При этом до инаугурации Лулы да Силвы попытки переворота совершено не было. В то же время в январе 2023 года, уже после его вступления в должность, в бразильской столице сторонники Болсонару устроили беспорядки и попытались захватить правительственные здания. По оценке властей, в погромах участвовали около 5 тыс. человек, более 1,4 тыс. были задержаны.