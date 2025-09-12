Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани посетит Нью-Йорк и Вашингтон, сообщила газета

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани планирует встретиться в пятницу, 12 сентября, с американским лидером Дональдом Трампом и другими должностными лицами США. Об этом сообщила американская газета Politico.

По ее сведениям, премьер-министр Катара посетит Нью-Йорк и Вашингтон. Он, как ожидается, встретится с Трампом, вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, госсекретарем Марко Рубио и спецпосланником по миротворческим миссиям Стивеном Уиткоффом. Планируется, что они обсудят удар Израиля по Дохе, а также переговоры о прекращении боевых действий в секторе Газа.

Израиль 9 сентября нанес удары по членам руководства радикального палестинского движения ХАМАС, находившимся в Дохе. По данным МВД эмирата, в результате удара погиб сотрудник сил безопасности, еще несколько человек получили ранения. ХАМАС опроверг появившиеся ранее в СМИ сообщения о гибели членов своей переговорной делегации, признав, что жертвами нападения стали шесть человек, включая сына одного из лидеров движения в секторе Газа Халиля аль-Хейи, а также сотрудника катарских сил безопасности.