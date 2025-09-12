Вице-президент США отменил планы по посещению траурных мероприятий 11 сентября в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс сопроводил гроб с телом убитого консервативного активиста Чарли Кирка из штата Юта в Аризону. Трансляцию прибытия служебного самолета Вэнса (Air Force Two) вели американские телеканалы.

Вице-президент 11 сентября изменил свое расписание, отменив планы по посещению траурных мероприятий 11 сентября в Нью-Йорке, и вместо этого направился в Юту, где 10 сентября был убит его друг Чарли Кирк. Там вице-президент и его супруга Уша встретились с семьей Кирка.

В 31-летнего Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником президента США Дональда Трампа и, согласно оценке агентства Associated Press, внес значительный вклад в победу последнего на прошедших президентских выборах. Кроме того, Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине.