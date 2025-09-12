Лула да Силва: Бразилия не боится новых санкций США

Президент одной страны не может вмешиваться в решения другого суверенного государства, заявил глава южноамериканской республики

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 сентября. /ТАСС/. Руководство Бразилии не испытывает беспокойства из-за возможных санкций США после того, как Федеральный верховный суд (STF) республики приговорил бывшего бразильского лидера Жаира Болсонару к более чем 27 годам лишения свободы. Об этом заявил президент страны Луис Инасиу Лула да Силва.

"Опасений нет. Я не боюсь, - заявил глава государства в интервью местному телеканалу Band. - Президент одной страны не может вмешиваться в решения другого суверенного государства. Если он и решит предпринять какие-либо действия, то это будет только его проблемой".

Лула да Силва также подчеркнул, что нет никаких сомнений в том, что Болсонару действительно намеревался организовать государственный переворот с целью не допустить прихода действующего лидера республики к власти в январе 2023 года. "Бывший президент на протяжении всего срока своих полномочий дискредитировал [демократические] институты", - указал он.

Бразильский лидер также осудил действия Эдуарду Болсонару, федерального депутата бразильского Конгресса и сына экс-президента, за призывы к руководству США ввести санкции против Бразилии. "Его сын находится в США <...> и пытается натравить Соединенные Штаты на Бразилию, предавая тем самым свою родину. Такого в бразильской истории не было никогда", - отметил Лула да Силва.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио назвал приговор Болсонару "преследованием по политическим мотивам". Он также пообещал, что США "дадут надлежащий ответ" на решение судебных властей.

Болсонару и его сторонников признали виновными в заговоре с целью не допустить прихода к власти Лулы да Силвы в январе 2023 года. Экс-президент получил наказание в виде 27 лет и 3 месяцев тюремного заключения.

Об обвинении

В соответствии с материалами дела, заговорщики готовили попытку переворота в конце 2022 года - спустя три дня после вручения избранному лидеру страны удостоверения 39-го президента республики. Одним из обсуждаемых ими планов была операция Punhal Verde e Amarelo ("Желто-зеленый кинжал"), в соответствии с которой предполагалось убийство Лулы да Силвы, избранного вице-президента Бразилии Жералду Алкмина и судьи STF Алешандри ди Морайса.

При этом до инаугурации Лулы да Силвы попытки переворота совершено не было. В то же время в январе 2023 года, уже после его вступления в должность, в бразильской столице сторонники Болсонару устроили беспорядки и попытались захватить правительственные здания. По оценке властей, в погромах участвовали около 5 тыс. человек, более 1,4 тыс. были задержаны.