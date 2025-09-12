ФБР и полиция получили более 7 тыс. сообщений по делу о поиске убийцы Кирка

Федеральное бюро расследований не получало столько наводок от общества с момента теракта на Бостонском марафоне, заявил губернатор штата Юта Спенсер Кокс

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) и полиция получили от американских граждан более 7 тыс. сообщений и наводок в деле по поиску убийцы правого активиста Чарли Кирка. Об этом сообщил на пресс-конференции губернатор штата Юта Спенсер Кокс.

"На данный момент мы получили более 7 тыс. зацепок и наводок. Я бы хотел отметить, что ФБР не получало столько наводок от общества с момента теракта на Бостонском марафоне [в 2013 году]", - сказал он.

На этой же пресс-конференции местные власти продемонстрировали видеозапись, на которой видно, как подозреваемый в убийстве Кирка скрывается с места преступления.

Губернатор добавил, что в ходе расследования правоохранители провели 200 допросов и надеются на дальнейшую поддержку общественности. "Мы не можем выполнять свою работу без помощи общественности. <...> Мы просим граждан помогать расследованию и сообщать нам любую имеющуюся у них информацию. Мы надеемся, что показанное видео и опубликованные фотографии помогут нам получить еще больше зацепок", - сказал Кокс.

В 31-летнего Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником президента США Дональда Трампа и, согласно оценке агентства Associated Press, внес значительный вклад в победу последнего на прошедших президентских выборах. Кроме того, Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине.