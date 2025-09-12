Президент Боливарианской Республики заявил, что "никто не давал американской империи права угрожать Венесуэле, так же как она угрожает народам всего мира"

КАРАКАС, 12 сентября. /ТАСС/. Правящая Единая социалистическая партия Венесуэлы (ЕСПВ) должна перейти к вооруженной борьбе в случае агрессии со стороны США. Об этом заявил на съезде ЕСПВ и молодежного крыла партии президент Боливарианской Республики Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Television.

"В случае агрессии со стороны американского империализма в отношении Венесуэлы правящей партии ЕСПВ, которая объединяет политические, социальные и культурные круги революции, следует в срочном порядке перейти от невооруженной к вооруженной форме борьбы", - заявил Мадуро. Он подчеркнул, что народ Венесуэлы никогда не согласится на капитуляцию и будет вести последовательную борьбу за суверенитет, независимость и право государства на развитие.

Мадуро напомнил о вводе в действие плана активной обороны Венесуэлы - "Независимость 200: активное сопротивление и постоянная наступательная операция", а также о развертывании оперативных мероприятий вооруженных сил и народного ополчения по комплексной обороне на территории всей страны.

Президент и председатель ЕСПВ указал, что "Боливарианская революция превратилась в мощное коллективное движение" и "миллионы женщин, молодых людей и мужчин готовы противостоять захватчикам". Он указал, что "никто не давал американской империи права угрожать Венесуэле, так же как она угрожает народам всего мира".

Угрозы Венесуэле со стороны США

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Венесуэла принимает недостаточные меры для борьбы с торговлей наркотиками. Более того, Вашингтон беспочвенно обвиняет Мадуро в принадлежности к наркокартелю Cartel de los Soles, существование которого Каракас категорически отрицает.

19 августа три эсминца Военно-морских сил США (USS Gravely, USS Jason Dunham и USS Sampson) были направлены в южную часть Карибского бассейна к берегам Венесуэлы "для проведения операций по борьбе с наркокартелями". Также сообщалось о переброске атомной подводной лодки USS Newport News, ракетного крейсера USS Lake Erie, десантных кораблей и 4,5 тыс. военнослужащих. Мадуро расценивает сосредоточение ВМС США у берегов Венесуэлы как самую большую угрозу республике за последние 100 лет.