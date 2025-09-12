Тулси Габбард заявила, что у убийцы активиста и террористов "Аль-Каиды" есть общая черта в том, что они хотели заставить замолчать тех, с кем были не согласны

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард сравнила убийство политического активиста Чарли Кирка с терактами 11 сентября 2001 года.

"Есть общая черта у убийцы Чарли Кирка и террористов группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ), которые атаковали нас 11 сентября [2001 года]. Все они хотели заставить замолчать тех, с кем были не согласны. Они понимали, что их идеологии, их взгляды не смогут выдержать в споре. Вчера (10 сентября - прим. ТАСС) стрелявший при помощи насилия решил заставить замолчать Чарли Кирка и лишить его возможности и дальше вдохновлять людей. <...> Террористы из "Аль-Каиды" - религиозные фанатики, убийца Чарли - политический фанатик", - сказала она в интервью телеканалу Fox News.

В 31-летнего Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником президента США Дональда Трампа. Кроме того, Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине.

11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки "Аль-Каида" захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра - самые высокие на тот момент здания в Нью-Йорке, третий - на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый самолет также последовал в сторону американской столицы, однако разбился недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли 2 977 человек.