Польша установила колючую проволоку в пункте пропуска на границе с Белоруссией

МИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Польские силовики установили колючую проволоку и заграждения в одном из пограничных пунктов пропуска с Белоруссией после инициированного Варшавой закрытия границы.

По данным агентства БелТА, Польша перестала принимать транспорт из белорусского пункта пропуска "Брест" в 01:00 по местному времени (совпадает с московским). После этого польские силовики протянули колючую проволоку - спираль Бруно, - а также соорудили металлический забор.

Как отмечает агентство, въехать в сопредельный польский пункт пропуска "Тересполь" не успели несколько автобусов и легковой автомобиль. Они были вынуждены вернуться в пункт пропуска "Брест" для оформления на въезд в Белоруссию.

В свою очередь официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский пояснил, что пункты пропуска со стороны республики продолжат работу и смогут возобновить оформление, как только это будет возможным.

9 сентября польский премьер Дональд Туск объявил о закрытии границы с Белоруссией в ночь с 11 на 12 сентября в связи с началом белорусско-российских учений "Запад-2025". Мера касается обоих направлений - въезда и выезда - как для людей, так и для грузового автомобильного и железнодорожного транспорта и будет действовать "до дальнейшего уведомления". В МИД Белоруссии назвали это решение Варшавы безосновательным и антинародным. В свою очередь, в МИД РФ призвали Польшу задуматься о последствиях закрытия границы с Белоруссией и пересмотреть принятое решение в кратчайшие сроки.