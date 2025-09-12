По словам Кестутиса Будриса, ограничительные меры против Белоруссии будут продлеваться

ВИЛЬНЮС, 12 сентября. /ТАСС/. Вашингтон не требует от Вильнюса отмены ограничительных мер, которые введены Литвой в отношении Белоруссии. Об этом заявил министр иностранных дел балтийской республики Кестутис Будрис.

"Могу гарантировать, что этот вопрос не стоит на повестке. Введенные санкции продлеваются. Пока не будут устранены причины, по которым они были введены, таких дебатов не будет", - приводит его слова портал Delfi.

Комментируя встречу представителя президента США Джона Коула с белорусским лидером Александром Лукашенко, глава внешнеполитического ведомства Литвы отметил, что относится к подобным переговорам скептически. Он подчеркнул, что это "не обязывает Литву менять свои правила".

Ранее эмиссар главы Белого дома на встрече с президентом Белоруссии в Минске сообщил, что американские власти хотят вернуть свое посольство в республику, и Вашингтон снял санкции с авиакомпании "Белавиа". Кроме того, по итогам переговоров были освобождены 52 заключенных, осужденных в Белоруссии.