Глава МИД Польши прибыл в Киев

Радослав Сикорский обсудит с украинским министром иностранных дел Андреем Сибигой вопросы безопасности, а также вступление Украины в ЕС и НАТО

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский приехал в Киев. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

"[Министр иностранных дел Украины] Андрей Сибига приветствовал в Киеве Радослава Сикорского", - говорится в Telegram-канале украинского внешнеполитического ведомства. Там же опубликовано фото с вокзала. Сообщается, что темами переговоров станут вопросы "общей безопасности", вступления Украины в ЕС и НАТО.

О предстоящем визите Сикорского накануне сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск после заседания Совета национальной безопасности. Он заявил, что Варшава будет взаимодействовать с Киевом в вопросах противодроновых систем, а также анонсировал консультации военных специалистов и визит на Украину вице-премьера - министра национальной обороны Владислава Косиняк-Камыша.

Рано утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. По словам Туска, ночью было зафиксировано 19 нарушений воздушного пространства. По его утверждению, все беспилотники летели с территории Белоруссии. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса.

Как заявили в российском Минобороны, ВС РФ ночью нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. В МО РФ заявили, что готовы к консультациям с польской стороной "по данной теме".

Между тем аналитики украинского издания "Страна" отмечали, что европейские партнеры Киева и американские "ястребы" пытаются за счет раздувания инцидента с БПЛА обнулить итоги встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске и "вернуть Трампа на путь войны с РФ".