NBC: охрана Кирка перед выступлением в университете Юты не зафиксировала угроз

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Служба охраны политического активиста Чарли Кирка и управление полиции Университета долины Юты (UVU), где выступал активист, перед началом мероприятия не обнаружили серьезных угроз безопасности. Об этом телеканалу NBC News заявил представитель вуза.

"[Управление полиции университета] перед мероприятием обсуждало меры безопасности со службой охраны Кирка, и анализ показал, что серьезных угроз безопасности не было", - сказал собеседник телеканала.

Представитель также подчеркнул, что территория университета открыта, и на ней "металлоискатели установлены не были".

В 31-летнего Кирка стреляли в среду во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником президента США Дональда Трампа и, согласно оценке агентства Associated Press, внес значительный вклад в победу последнего на прошедших президентских выборах. Кроме того, Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине.