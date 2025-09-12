"Радиостанция Судного дня" передала в эфир четыре новых сигнала

В 09:03 мск прозвучало слово "альма", а спустя две минуты, в 09:05 мск, - "аутосыч"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Радиостанция УВБ-76, получившая в СМИ прозвище "радиостанция Судного дня", передала четыре новых сигнала. Шифры опубликованы в Telegram-канале станции.

Так, в 09:03 мск прозвучало слово "альма", а спустя две минуты, в 09:05 мск, - "аутосыч".

Позже в эфир вышли еще два сигнала - в 09:30 мск прозвучал "древостой", а в 09:32 мск - "лучориал".

Военная радиостанция, известная как УВБ-76 и получившая в СМИ прозвище "радиостанция Судного дня", регулярно передает закодированные сообщения в виде различных словоформ, что пользователи соцсетей часто связывают с событиями вокруг СВО.

Официально назначение станции не комментировалось.