МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Россия вопреки западным санкциям построила сильную экономику, превосходящую по показателям большинство стран ЕС, и стала примером для других стран, стремящихся к независимости от Запада. Такое мнение высказал ТАСС американский политический обозреватель и радиоведущий Стив Гилл.

"Вопреки намерениям Запада, Россия не только выжила под беспрецедентным санкционным давлением, но и построила экономику, превосходящую по показателям большинство стран Евросоюза. [Санкции] вынудили Россию стать более суверенной и менее зависимой от западных товаров и услуг, создав новую экономическую модель", - сказал Гилл, работавший в должности директора по межправительственным связям американского представителя на торговых переговорах в администрациях президентов США Джорджа Буша - старшего и Билла Клинтона.

По мнению американского политического обозревателя, "другие страны, в особенности входящие в группу БРИКС, такие как Индия, теперь обращаются к этой модели". "Они видят, что могут обойти западные санкции, покупая российскую нефть, и последовать примеру России, развивая собственную промышленность и достигая стратегической автономии от Запада", - добавил Гилл.