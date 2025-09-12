Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович отметил, что поставленные на маневрах цели будут достигнуты

МИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Белорусско-российские учения "Запад-2025" проходят организованно, поставленные цели будут достигнуты. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

По данным агентства БелТА, он посетил участвующие в учениях воинские части и подразделения, размещенные на 227-м общевойсковом полигоне "Борисовский". Вольфович пообщался с белорусскими и российскими военнослужащими, оценил действия войск при совместном отражении ударов средств воздушного нападения противника.

Госсекретарь Совбеза отметил, что штабы и войска, выполняющие поставленные учебно-боевые задачи, показали высокий уровень подготовки и взаимодействия. Как пишет агентство, Вольфович также подчеркнул, что учения "Запад-2025" проводятся организованно, поставленные цели будут достигнуты.