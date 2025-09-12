Полиция Непала попросила граждан предоставить фото и видео с протестов

В полиции отметили, что такие материалы могут помочь установить обстоятельства поджогов, грабежей и других преступных действий

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 сентября. /ТАСС/. Непальская полиция обратилась к населению с призывом помочь в расследовании событий, произошедших во время протестов 8 и 9 сентября. Об этом сообщил портал Khabarhub.

Правоохранители опубликовали заявление, в котором просят граждан передавать любые фотографии, видеозаписи или ссылки из социальных сетей, связанные с массовыми беспорядками. В полиции отметили, что такие материалы могут помочь установить обстоятельства поджогов, грабежей и других преступных действий.

В полиции заверили, что конфиденциальность и личность граждан, передающих материалы, будут строго охраняться.

В Катманду и других городах Непала в начале недели прошли массовые беспорядки после протестов против коррупции и запрета социальных сетей. Премьер-министр страны Шарма Оли подал в отставку. Основными участниками волнений стали студенты и активисты молодежного движения Gen-Z. По данным полиции, погибли более 50 человек, свыше 1 тыс. ранены. 9 сентября на фоне протестов власти сняли запрет на работу соцсетей. Непальские военные обеспечивают безопасность на улицах столицы Непала. В Катманду, а также в городах Лалитпур и Бхактапур введен комендантский час, он будет действовать до утра субботы.