Bloomberg: G7 обсудит санкции против Китая и Индии за якобы покупку нефти из РФ

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Министры финансов стран G7 12 сентября проведут совещание, на котором обсудят возможное введение вторичных санкций против Китая и Индии за якобы покупку российской нефти. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, помимо санкций, главы министерств финансов "семерки" обсудят возможность использования замороженных российских активов.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Евросоюз обсуждает возможность введения санкций против КНР и третьих стран за покупку российской нефти и газа. Кроме того, по сведениям источников издания, президент США Дональд Трамп призвал ЕС увеличить на 100% пошлины в отношении Китая и Индии для усиления давления на Россию с целью урегулирования украинского конфликта.