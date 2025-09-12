Между сторонами "сохраняется огромная ненависть", сказал президент США

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Владимир Зеленский отказывался от переговоров по урегулированию конфликта на Украине, когда Россия была готова их вести. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

"Между [сторонами] сохраняется огромная ненависть. <...> Зеленский отказывался от переговоров", - сказал он, отметив, что "теперь Зеленский хочет переговоров", однако участие в них России "под вопросом".

12 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что взаимодействие переговорных групп России и Украины оказалось на паузе, хотя каналы для общения налажены. Песков также заявил, что Россия сохраняет готовность к украинскому урегулированию, тогда как Европа, наоборот, препятствует этому процессу.