Депутат парламента от внефракционного блока "Победа" напомнил о ситуации 2019 года, когда Демократическая партия Молдовы отказалась признавать поражение на выборах и в стране действовали два правительства

КИШИНЕВ, 12 сентября. /ТАСС/. Молдавии угрожает политический кризис после парламентских выборов 28 сентября, если правящая Партия действия и солидарности (ПДС) не сможет сформировать правительство. Такое мнение в беседе с журналистами высказал депутат парламента от внефракционного блока "Победа" Василий Боля.

"После выборов возможны два сценария. Если партия власти сумеет получить большинство или сколотить его при помощи других депутатов, то этот абсурд продлится еще четыре года. Если оппозиция объединится для восстановления демократического контроля над захваченными институтами, то нас ждет политический кризис. Он может длиться месяц, может три", - сказал Боля.

Он напомнил о ситуации 2019 года, когда Демократическая партия Молдовы отказалась (ДПМ) признавать поражение на выборах и в стране действовали два правительства. Для удержания власти ДПМ использовала подконтрольный Конституционный суд (КС), который объявил новое правительство незаконным, временно отстранил президента от власти, позволив исполняющему обязанности премьера распустить парламент.

Как отмечают наблюдатели, тогда конфликт удалось разрешить после вмешательства послов США, ЕС и России, которые не признали победу ДПМ. Тогда КС отменил свои решения и подал в отставку. Молдавская оппозиция заявляет, что сегодня КС и Центральная избирательная комиссия состоят из людей, подконтрольных ПДС. Перед этими выборами поддерживающая ПДС президент Майя Санду укрепила полномочия главы республики. Кроме того, были досрочно продлены мандаты ряда членов КС.

Участники выборов

Опросы общественного мнения показывают, что ПДС может не сохранить контроль над парламентом и будущее правительство будет коалиционным. Согласно этим данным, главным оппонентом ПДС будет Патриотический избирательный блок, в который вошли Соцпартия, Компартия, а также партии "Будущее Молдовы" и "Сердце Молдовы". Они критикуют политику конфронтации с Москвой и выступают за восстановление отношений с Россией. Далее по популярности следует политический блок "Альтернатива", который позиционирует себя как проевропейский. Шансы пройти в парламент есть также у "Нашей партии".

К этим парламентским выборам не были допущены партии оппозиционного блока "Победа", который также выступал за восстановление отношений с РФ. Его обвинили в связях с объявленной ранее незаконной в Молдавии партией "Шор". Голосование пройдет в непростой ситуации. С 2022 года республика переживает острый экономический кризис, который был спровоцирован ростом цен на энергоресурсы в регионе. На этом фоне в стране начались акции протеста оппозиции. Власти ответили репрессивными мерами. Так, в Молдавии были обвинены в угрозе национальной безопасности и закрыты почти все телеканалы и информационные порталы, которые предоставляли площадку оппозиции. Блокируются страницы оппозиционеров в таких социальных сетях, как Telegram, TikTok, Facebook и Instagram (Facebook и Instagram запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Уголовные дела заведены практически на всех лидеров крупнейших партий.