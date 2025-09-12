Формальной причиной стали "недостатки профессиональной квалификации"

ДУБАЙ, 12 сентября. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты запретили израильским компаниям участвовать в международной аэрокосмической выставке Dubai Airshow, которая пройдет в Дубае в конце ноября. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой неназванного чиновника.

По его словам, вскоре после того, как Израиль нанес удар по резиденции руководства ХАМАС в Катаре, организаторы Dubai Airshow уведомили израильские оборонные компании, что они не смогут принять участие в мероприятии. Формальным объяснением стали "недостатки профессиональной квалификации", однако фактически речь идет о политическом решении, добавил собеседник агентства. Министерство обороны Израиля сообщило журналистам Bloomberg, что получило "уведомление от организаторов выставки", однако отказалось уточнить подробности.

Источник ТАСС, знакомый с процессом подготовки к Dubai Airshow, подтвердил информацию о запрете на участие израильских компаний в одной из крупнейших международных аэрокосмических выставок. По его сведениям, соответствующее решение было принято 9 сентября - в день израильского удара по Дохе. Ожидалось, что на мероприятии будет представлена продукция крупнейших израильских оборонных компаний, в том числе Elbit Systems, Israel Aerospace Industries и Rafael Advanced Defense Systems. Министерство обороны ОАЭ и пресс-служба правительства Дубая не ответили на просьбу о комментарии.

ОАЭ и Израиль установили дипломатические отношения в сентябре 2020 года, однако публичные контакты между странами сократились после начала израильской операции в секторе Газа. Израильские компании были представлены на последних оборонных выставках IDEX, которые проходили в Абу-Даби в 2023 и 2025 годах. На предыдущем авиасалоне Dubai Airshow, состоявшемся через месяц после нападения ХАМАС на Израиль и начала боевых действий в секторе Газа, стенды израильских компаний оказались пустыми. Их участие в мероприятии было отменено без объяснения причин.

В конце января 2025 года израильская компания Thirdeye Systems, специализирующаяся на разработке алгоритмов для распознавания объектов в тепловом спектре, сообщила о продаже 30% своих акций эмиратскому государственному конгломерату EDGE за $10 млн. Стороны также договорились о создании совместного предприятия, в которое EDGE намерен вложить еще $12 млн. Эмиратскому оборонному конгломерату будет принадлежать контрольный пакет акций совместного предприятия.