Еще на одной гильзе были выгравированы слова из песни итальянских партизан Bella ciao

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Гильзы патронов, которые были заряжены в винтовку, из которой предположительно был убит правый активист Чарли Кирк, были с гравировкой, на одном из боеприпасов присутствовала надпись "лови, фашист".

На пресс-конференции губернатор штата Юта Спенсер Кокс подтвердил, что патроны винтовки содержали антифашистские и относящиеся к движению ЛГБТ (признано в РФ экстремистским и запрещено) гравировки. Так, в частности, на одном из находившихся в магазине патронов была нанесена фраза "Эй, фашист! Лови!". Еще на одной гильзе были выгравированы слова из песни итальянских партизан Bella ciao.

В 31-летнего Кирка стреляли в среду во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником Трампа и, согласно оценке агентства Associated Press, внес значительный вклад в его победу на прошедших президентских выборах. Кроме того, Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине.

Подозреваемый в убийстве - 22-летний Тайлер Робинсон - был задержан вечером 11 сентября, его передал властям собственный отец, которому сын признался в содеянном. Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на признание преступника виновным и вынесение смертного приговора по данному делу.