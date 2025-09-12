Китай обвинил корабли США и Великобритании в провокации в Тайваньском проливе

Полковник Ши И добавил, что Восточная зона боевого командования мобилизовала военно-морские и военно-воздушные силы для отслеживания перемещения этих кораблей

ПЕКИН, 12 сентября. /ТАСС/. КНР выявила провокационные действия со стороны ВМС Соединенных Штатов и Великобритании в Тайваньском проливе. Об этом заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) полковник Ши И.

Как он сообщил на странице китайского военного округа в социальной сети WeChat, в пятницу через указанную акваторию прошли американский эсминец USS Higgins и британский фрегат HMS Richmond. По словам Ши И, это были "провокационные действия, создающие неудобства".

Полковник добавил, что Восточная зона боевого командования мобилизовала военно-морские и военно-воздушные силы для отслеживания перемещения этих кораблей. Он отметил, что НОАК "эффективно отреагировала на ситуацию".

"США и Великобритании такими действиями посылают неверные сигналы [сепаратистским силам в Тайбэе], подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе", - подчеркнул Ши И. Он указал на состояние повышенной боеготовности китайских войск, которые "будут решительно защищать национальный суверенитет и безопасность, мир и стабильность в регионе".

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.