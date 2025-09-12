Генсек утверждает, что Россия причастна к инциденту

БРЮССЕЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. НАТО продолжает расследование обстоятельств инцидента с нарушением БПЛА польского воздушного пространства. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

"Наша оценка событий, произошедших в среду, продолжается", - заявил он в ходе пресс-конференции в Брюсселе. При этом генсек утверждал, что Россия причастна к данному инциденту.

"Мы, как НАТО, должны четко заявить о нашей решимости и способности защищать нашу территорию", - добавил Рютте.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. По словам премьер-министра Дональда Туска, в ночь с 9 на 10 сентября зафиксировали 19 нарушений воздушного пространства. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса.

Как заявили в российском Минобороны, ВС РФ в ночь с 9 на 10 сентября нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. В МО России заявили, что готовы к консультациям с польской стороной "по данной теме". Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет новых комментариев по поводу инцидента.