За это время произошло пять волн израильских ударов, которые наносились в рамках операции "Колесницы Гидеона - 2"

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 сентября. /ТАСС/. Израильские военные с начала недели нанесли удары более чем по 500 целям в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно ее заявлению, в общей сложности на этой неделе было пять волн израильских ударов по Газе. Они наносились в рамках операции "Колесницы Гидеона - 2", нацеленной на установление контроля над городом Газа. Цели располагались в районах Дарадж-Туффах, аль-Фуркан и аш-Шати.

По версии израильской стороны, удары наносились по "террористической инфраструктуре и многоэтажным строениям в городе Газа, превращенным в военную инфраструктуру" усилиями радикалов из палестинского движения ХАМАС. "В рамках ударов Армия обороны Израиля уничтожила наблюдательные и снайперские позиции, строения со входами в туннели, объекты, предназначенные для хранения оружия, и другую террористическую инфраструктуру, принадлежащую ХАМАС", - говорится в заявлении.

В армии заверили, что перед нанесением ударов военные принимали меры, чтобы минимизировать риск причинения ущерба мирному населению в Газе.

Военные обещали в дальнейшем усилить натиск на позиции радикалов в Газе. "Армия обороны Израиля продолжит наращивать темп нанесения точечных ударов на основании точных разведданных с целью нанесения ущерба террористической инфраструктуре ХАМАС, подрыва оперативной готовности [радикалов] и снижения угрозы нашим войскам в рамках подготовки к следующим этапам операции", - заявили в пресс-службе.