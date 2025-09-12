ХАМАС несет исключительную ответственность за продолжение войны, отказываясь вернуть заложников и разоружиться, утверждают в израильском внешнеполитическом ведомстве

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 сентября. /ТАСС/. Израильская сторона отвергает резолюцию Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН о двухгосударственном решении для Палестины, а саму ассамблею считает "политическим цирком". Об этом говорится в заявлении МИД Израиля.

"Израиль категорически отвергает решение Генеральной Ассамблеи ООН, принятое сегодня вечером. В очередной раз было доказано, насколько Генеральная Ассамблея - это политический цирк, оторванный от реальности: в десятках пунктов декларации, одобренной этой резолюцией, нет ни единого упоминания о том, что ХАМАС является террористической организацией. Нет никакого упоминания о том простом факте, что ХАМАС несет исключительную ответственность за продолжение войны, отказываясь вернуть заложников и разоружиться", - утверждают в израильском внешнеполитическом ведомстве.