Он боролся за открытые дебаты, и враги истины возненавидели его за это, заявил основатель Telegram

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал смерть консервативного активиста Чарли Кирка посягательством на свободу слова. Такое мнение он выразил в своем Telegram-канале.

"Смерть Чарльза Кирка - это посягательство на свободу слова. Он боролся за открытые дебаты, и враги истины возненавидели его за это", - написал Дуров.

По его словам, свобода выражения мнений подвергается нападкам во всем мире и "как только свобода слова исчезает, за ней вскоре следуют все остальные свободы". "Мы должны продолжить миссию Чарли по его защите", - добавил основатель Telegram.

В 31-летнего Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником Трампа и, согласно оценке агентства Associated Press, внес значительный вклад в его победу на прошедших президентских выборах. Кроме того, Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине.