Польша получит почти треть из денег фонда, размер которого составляет €150 млрд

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Польша потратит часть средств из выделенной ей квоты в €43,7 млрд в фонде милитаризации ЕС SAFE на совместные с Украиной оборонные проекты. Об этом сообщил журналистам в Киеве глава польского МИД Радослав Сикорский.

"Польша станет крупнейшим бенефициаром [SAFE] с €43,7 млрд . Часть этих средств будет использована на совместные проекты", - рассказал Сикорский на совместной с его украинским коллегой Андреем Сибигой пресс-конференции, ее трансляцию вел телеканал TVP Info. Кроме того, совместные оборонные предприятия будут финансироваться из непосредственно польских средств, уточнил дипломат.

9 сентября Еврокомиссия объявила о распределении финансирования в виде низкопроцентных кредитов из фонда милитаризации ЕС SAFE, размер которого составляет €150 млрд. Польша получит почти треть из этих средств или €43,7 млрд.

Весной 2025 года ЕС предпринял шаги на пути к масштабной милитаризации - в частности, в марте на экстренном саммите в Брюсселе был одобрен план перевооружения ReArm EU на €800 млрд , предусматривающий совместные закупки оружия и использование средств из программы для депрессивных регионов. Позднее Совет ЕС утвердил создание фонда милитаризации (SAFE) как часть долгосрочной программы военного строительства до 2030 года. На июньском саммите НАТО в Гааге было принято решение увеличить военные расходы европейских государств до 5% ВВП к 2034 году.