Они будут служить операторами БПЛА

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Девушки на Украине впервые подписали контракт для молодежи от 18 до 24 лет и будут служить операторами БПЛА. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Впервые контракт "18-24" с 92-й ОШБр [отдельной штурмовой бригадой] имени кошевого атамана Ивана Сирко подписали девушки - они идут на должности операторов", - написано в Telegram-канале Генштаба.

Уточняется, что срок службы операторов дронов по контракту составляет два года вместо одного, как на других должностях.

Украинские власти пытаются восполнить потери в рядах ВСУ любыми способами, периодически поднимается тема о снижении мобилизационного возраста до 18 лет. 8 февраля Владимир Зеленский анонсировал специальные контракты для мужчин младше мобилизационного возраста. Уже 11 февраля Минобороны Украины объявило о начале приема на контрактную службу мужчин от 18 до 24 лет. Им обещают высокие зарплаты, преимущества при получении образования и другие льготы.