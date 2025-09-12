Временный поверенный в делах постоянного представительства Республики Беларусь при ООН Артем Тозик назвал обвинения Варшавы "безосновательными", подчеркнув, что именно Минск первым проинформировал польских коллег

ООН, 12 сентября. /ТАСС/. Минск отвергает обвинения в агрессии со стороны Польши в связи с инцидентом с беспилотниками и осуждает решение Польши полностью закрыть границу с Белоруссией. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил временный поверенный в делах постоянного представительства Республики Беларусь при ООН Артем Тозик.

Дипломат назвал обвинения Варшавы "безосновательными", подчеркнув, что именно белорусская сторона первой проинформировала польских коллег о приближении беспилотников, которые сошли с курса во время обмена ударами между РФ и Украиной. Он привел слова начальника Генштаба ВС Польши, который подтвердил: "Белорусы предупредили нас, что дроны приближаются к нашей стороне", что позволило Варшаве оперативно отреагировать.

Представитель Белоруссии также резко осудил решение Польши полностью закрыть с вечера 12 сентября все пограничные переходы. Он назвал этот шаг "безосновательным" и "вопиющим злоупотреблением своим географическим положением", которое парализует транзит, наносит ущерб многим государствам и способствует эскалации напряженности в регионе.

В заключение дипломат призвал руководство ООН и Европейского союза дать "принципиальную оценку" действиям Польши. "Мы призываем Совет Безопасности рассмотреть эти действия и должным образом отреагировать", - заявил он, подтвердив готовность Минска к конструктивному диалогу.