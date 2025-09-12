Ожидается, что стороны обсудят удар Израиля по Дохе и переговоры о прекращении боевых действий в Газе

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и американский спецпосланник по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф встретятся с премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани. Об этом сообщил журналистам представитель Белого дома.

"Президент Трамп и Стив Уиткофф сегодня вечером поужинают с премьер-министром Катара <...>", - привел слова сотрудника пресс-пул Белого дома.

Американская газета Politico ранее сообщила, что премьер Катара посетит Нью-Йорк и Вашингтон и, как ожидается, 12 сентября встретится с Трампом, вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, госсекретарем Марко Рубио и Уиткоффом. В публикации отмечалось, что стороны обсудят удар Израиля по Дохе, а также переговоры о прекращении боевых действий в секторе Газа.

9 сентября в Дохе прогремела серия взрывов. Вскоре после этого пресс-служба армии Израиля сообщила, что военные при поддержке Службы общей безопасности и с участием ВВС нанесли удары по представителям радикального палестинского движения ХАМАС. Советник премьера Катара и официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил, что ответственность за атаку несет Израиль. По данным МВД эмирата, в результате удара погиб сотрудник сил безопасности, еще несколько человек получили ранения. В свою очередь ХАМАС опроверг сообщения СМИ о гибели членов переговорной делегации движения, признав, что жертвами нападения стали шесть человек, включая сына одного из лидеров группировки в секторе Газа Халиля аль-Хейи.