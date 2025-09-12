Американский лидер подчеркнул, что Джордж Сорос поддерживает "волнения и уличные беспорядки"

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп вновь заявил о намерении провести расследование в отношении американского финансиста Джорджа Сороса из-за его причастности к организации протестов в стране.

"Мы займемся Соросом, потому что, по моему мнению, это дело RICO (закон о преступных организациях - прим. ТАСС) против него и других людей, ведь это больше, чем просто протесты. Это настоящие волнения, это уличные беспорядки", - сказал американский лидер в интервью телеканалу Fox News.

27 августа Трамп уже призывал привлечь к ответственности Сороса и его сына за поддержку насильственных протестов в стране. "Мы больше не позволим этим безумцам разрывать Америку на части. <...> Сорос и его группа психопатов нанесли огромный ущерб нашей стране", - заявил президент в социальной сети Truth Social.

Закон RICO (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) предусматривает, в том числе, тюремное заключение сроком до 20 лет, а также финансовые санкции.

Ранее организаторы акции No Kings ("Нет королям") сообщили, что демонстрации против политики Трампа пройдут в США 18 октября. Они рассчитывают, что число участников составит не менее 5-6 млн человек по всей стране.