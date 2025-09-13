Эрика Кирк рассказала, что активист всегда хотел запомниться своим мужеством и верой

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Американский правый активист Чарли Кирк после своей смерти навсегда останется мучеником. С таким заявлением выступила его вдова Эрика Кирк.

"Чарли всегда говорил, что когда его не станет, он хотел бы запомниться своим мужеством и верой, - сказала она в своем первом публичном выступлении после убийства мужа. - Отныне и вовеки веков он будет стоять рядом со своим Спасителем с прекрасной короной мученика".

В 31-летнего Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником президента США Дональда Трампа. Кроме того, Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине.

Трамп 11 сентября отметил, что Кирк сыграл важную роль с точки зрения проведения предвыборной агитации среди молодежи. Американский лидер назвал деятельность активиста "важным фактором" того, что ему удалось заручиться поддержкой молодежи на выборах президента.

Подозреваемый в убийстве - 22-летний житель штата Юта Тайлер Джеймс Робинсон - был задержан вечером 11 сентября, его передал властям собственный отец, которому сын признался в содеянном. Трамп заявил, что надеется на признание преступника виновным и вынесение смертного приговора по данному делу.