Замглавы аппарата американской администрации Стивен Миллер обвинил демократов в продвижении радикальной риторики

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Демократы в США продвигают радикальную риторику, которая разжигает в стране внутренний терроризм. Такое мнение в связи с убийством политического активиста Чарли Кирка выразил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер.

"Риторика демократов, их сторонников, экспертов на протяжении последних десяти лет была направлена на уничтожение президента [Дональда] Трампа, республиканцев, движения MAGA [Make America Great Again, "Сделаем Америку вновь великой"], чиновников Трампа. <...> Это осознанная радикализация, они понимают, что делают. Многие наши университеты превратились в инкубаторы для экстремизма, они стали синонимом медресе для джихадизма. <...> В последние несколько дней мы видели в социальных сетях публикации госслужащих, сотрудников Пентагона, преподавателей, профессоров, работников здравоохранения, медсестер, которые радовались убийству Чарли Кирка. Это радикалы, это движение внутреннего терроризма в нашей стране", - сказал Миллер в интервью телеканалу Fox News.

Миллер добавил, что незадолго до своей смерти Кирк обсуждал с ним необходимость бороться с радикальными левыми организациями в США. "И мы будем делать это при президенте Трампе. Мы сделаем все необходимое, чтобы устранить организации, которые разжигают беспорядки, способствуют росту терроризма и прибегают к бессмысленному насилию", - заключил чиновник.

В 31-летнего Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником президента США Дональда Трампа. Кроме того, Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине.

Подозреваемый в убийстве - 22-летний житель штата Юта Тайлер Джеймс Робинсон - был задержан вечером 11 сентября, его передал властям собственный отец, которому сын признался в содеянном. Трамп заявил, что надеется на признание Робинсона виновным и вынесение смертного приговора по данному делу.