Ким Чен Ын заявил, что на предстоящем съезде партия выдвинет политику параллельного развития вооруженных сил

СЕУЛ, 13 сентября. /ТАСС/. Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын заявил, что власти народной республики будут уделять одинаковое внимание развитию ядерного и обычного вооружения. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

11 и 12 сентября Ким Чен Ын посетил НИИ, которые занимаются разработкой защитных систем для бронетехники и средств радиоэлектронной борьбы. "Товарищ Ким Чен Ын отметил, что на предстоящем IX съезде партии будет выдвинута политика параллельного развития ядерных и обычных вооруженных сил в области оборонительного строительства", - информировало агентство.

В ходе инспекций лидер КНДР ознакомился с результатами работы в этих научно-исследовательских институтах. "В этот день состоялось комплексное испытание новейшей системы активной защиты против разных противотанковых ракет", - сообщило агентство. Также были испытаны радиолокационные и противоракетные системы.