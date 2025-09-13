Трамп встретился с премьером Катара

В Белом доме не уточнили, что обсуждали на встрече

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп встретился 12 сентября с премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани. Об этом сообщил журналистам представитель Белого дома, не уточив, что обсуждали на встрече.

Как отмечается в сообщении пресс-пула американского лидера, "Белый дом подтвердил, что президент Трампа поужинал с премьер-министром Катара, как и планировалось". Другие подробности не приводятся.

Ранее вашингтонская администрация сообщила, что Трамп и его спецпосланник по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф встретятся 12 сентября с катарским премьером.

Американская газета Politico 11 сентября сообщила, что премьер-министр Катара посетит Нью-Йорк и Вашингтон и встретится с Трампом, Уиткоффом, вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио. В публикации отмечалось, что стороны обсудят удар Израиля по Дохе, а также переговоры о прекращении боевых действий в секторе Газа.

9 сентября в Дохе прогремела серия взрывов. Вскоре после этого пресс-служба армии Израиля сообщила, что военные при поддержке Службы общей безопасности и с участием ВВС нанесли удары по представителям радикального палестинского движения ХАМАС. Советник премьера Катара и официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил, что ответственность за атаку несет Израиль. По данным МВД эмирата, в результате удара погиб сотрудник сил безопасности, еще несколько человек получили ранения. В свою очередь ХАМАС опроверг сообщения СМИ о гибели членов переговорной делегации движения, признав, что жертвами нападения стали шесть человек, включая сына одного из лидеров группировки в секторе Газа Халиля аль-Хейи.