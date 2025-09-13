Этот этап продлится три дня, отметил глава комитета по ливано-палестинскому диалогу Рамез Димашкия

БЕЙРУТ, 13 сентября. /ТАСС/. Ливанская армия приступила в субботу к четвертому этапу операции по разоружению палестинских отрядов, который охватил лагерь беженцев Айн-эль-Хильва, расположенный в южном городе Сайда. Об этом сообщил в X глава комитета по ливано-палестинскому диалогу Рамез Димашкия.

"Сотрудники палестинских сил безопасности в Айн-эль-Хильве передадут ливанским военным собранную ими первую партию вооружений, которая включает артиллерийские орудия, зенитные установки и минометы, - отметил дипломат. - На севере Ливана палестинцы сдают оружие в лагере Эль-Баддави под городом Триполи".

По его словам, процесс разоружения начался 22 августа в соответствии с двусторонним соглашением, достигнутым ранее между президентом республики Джозефом Ауном и палестинским лидером Махмудом Аббасом.

"Ливанские военные и палестинское движение ФАТХ реализовали три этапа плана по сбору оружия, которые охватили шесть лагерей, находящихся в Бейруте и Тире, - указал Димашкия. - Нынешний этап проводится в крупных пристанищах для беженцев на юге и севере Ливана, он продлится три дня".

Как подчеркнул дипломат, в операции принимают участие только фракции, входящие в Организацию освобождения Палестины, в то время как движение ХАМАС и другие радикальные группировки пока не достигли соглашения с ливанскими властями. "Диалог с ними продолжается", - сообщил он.

На территории Ливана насчитывается 12 палестинских лагерей, в которых проживают не менее 500 тыс. человек. Первые беженцы разместились там после арабо-израильской войны 1948 года. Местные власти отказались натурализовать палестинцев и поддерживают их право на возвращение к родным очагам в соответствии с резолюциями ООН. Внутри лагерей палестинцы пользуются автономией и сами отвечают за безопасность.