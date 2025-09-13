По данным газеты, правительство ежедневно платит $7,8 млн за гостиничные номера для мигрантов, незаконно пересекающих пролив Ла-Манш

ЛОНДОН, 13 сентября. /ТАСС/. Планы правительства Великобритании по использованию бывших военных баз для размещения нелегальных мигрантов обойдутся бюджету дороже, чем действующая схема с арендой гостиниц. Об этом сообщила газета The Times.

Как ранее сообщали британские газеты, на время рассмотрения прошений нелегалов об убежище правительство под управлением Лейбористской партии предлагает использовать инфраструктуру двух бывших военных баз - в графствах Эссекс и Кент под Лондоном. Они были подготовлены еще предыдущим консервативным правительством, но эти планы подверглись жесткой критике правозащитников, которые сравнивали бараки с тюрьмами.

The Times приводит данные Национального аудиторского управления, которое проводило оценку эффективности планов еще при консерваторах. Оно показало, что расходы на использование баз на десятки миллионов фунтов выше, чем размещение нелегалов в гостиницах. Правительство ежедневно платит £5,77 млн ($7,8 млн) за гостиничные номера для мигрантов, незаконно пересекающих пролив Ла-Манш.

Всего консерваторы планировали использовать четыре военные базы. Аудиторы оценили стоимость их годового обслуживания в £3 млрд, что на £46 млн превышает годовые расходы на оплату гостиничных номеров. Лейбористы, находясь в оппозиции, осуждали и не поддерживали эти планы, однако, придя к власти, решили открыть для этих целей две военные базы. Два объекта не стали использовать, в том числе базу в графстве Линкольншир, рассчитанную на 800 человек. На подготовку этой базы было потрачено £60 млн, что превысило изначальную смету в 12 раз, говорится в статье, однако от планов пришлось отказаться из-за протестов местного населения.

Как замечает The Times, глава МВД Шабана Махмуд намерена открыть две базы, несмотря на неизбежное сопротивление правозащитников. Собеседники издания рассказали, что речь идет о "вопросе общественного доверия", а не денег. По их словам, министр "будет совершенно готова защищать свою позицию в суде, если это потребуется".

Финансовое бремя нелегальной миграции

На период рассмотрения прошений об убежище нелегалов стараются размещать в специальных центрах, однако их количества недостаточно. По официальным данным МВД Великобритании, по состоянию на март 2025 года в 210 отелях по всей стране были размещены 32 тыс. нелегальных мигрантов. Содержание просителей убежища, по сведениям газеты The Times, обходится британским налогоплательщикам примерно в £4 млрд ($5,4 млрд) в год.

В последние недели по всей Великобритании проходят акции протеста с призывом отказаться от практики размещения нелегальных мигрантов в гостиницах. Демонстрации начались после того, как 38-летний беженец из Эфиопии, проживавший в одном из отелей в городе Эппинг недалеко от Лондона, был обвинен в сексуальных домогательствах к 14-летней девочке. Правительство королевства пообещало отказаться от размещения мигрантов в гостиницах к 2029 году.